Detenido hasta en dos ocasiones por numerosos robos en vehículos en varias localidades valencianas

Operación robo de vehículos - OPC

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez a una persona en la localidad valenciana de Tavernes Blanques como presunta responsable de numerosos delitos de robo con fuerza, hurto en interior de vehículos y daños en vehículos. La primera detención se produjo en el mes de marzo en Almàssera (Valencia).

La investigación comenzó en el mes de enero del presente año. Desde ese momento se recibieron numerosas denuncias de varias personas por un incremento significativo de robos con fuerza, hurtos en interior de vehículos y delitos de daños en vehículos en las localidades de Almàssera, Bonrepos i Mirambell y Alboraya, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Desde un primer momento, todos estos hechos delictivos se situaban en una zona concreta por lo que podría deducirse, en un primer instante, que el autor transitaba diariamente por esta zona. Se establecieron servicios para tratar de identificar al supuesto autor y recabar todo tipo de información de personas y vehículos que pudieran resultar sospechosos.

El 'modus operandi' era la reiteración de tipología sobre vehículos de una marca, lo que permitió inferir racionalmente que el autor pudiera estar aprovechando una posible característica funcional que facilitara la apertura mediante presión manual o técnica de manipulación específica, sin necesidad de fractura o forzamiento violento.

Tras continuas investigaciones y análisis de los lugares y procedimiento empleado para la comisión de los hechos delictivos, los agentes determinaron que los hechos se producían en zonas muy concretas de los términos municipales donde se producían los delitos, por lo que se centraron las vigilancias, la búsqueda de testigos y visionados de las cámaras de seguridad donde se realizaban los ilícitos penales.

La Guardia Civil encontró pruebas para poder determinar la identidad del autor de los delitos. Tras su identificación, lo detuvo el 5 de mayo y le imputó la comisión de múltiples hechos delictivos relacionados con los vehículos.

Los efectos que principalmente robaba en los vehículos eran, en muchas ocasiones, enseres personales, como gafas, pequeñas cantidades de dinero, colonias o herramientas que los propietarios de los vehículos estacionados en la vía pública dejaban en su interior.

Tras haberle arrestado, los agentes detectaron, en un breve espacio de tiempo, que se estaban produciendo nuevamente delitos similares en la zona y con el mismo 'modus operandi', por lo que iniciaron nuevas investigaciones y vigilancias de las zonas afectadas.

Fruto de ellas, lograron dar nuevamente con la identidad del autor, que resultó ser la misma persona, por lo que se le arrestó de nuevo el 21 de mayo. Se continúa con la práctica de gestiones, ya que el autor podría tener relación con otros 84 hechos delictivos de similares características.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Tavernes Blanques. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada.