Detenido en Elche un hombre acusado de agredir a una trabajadora sanitaria en un hospital

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche (Alicante) a un hombre, de 43 años de edad, por presuntamente agredir a una trabajadora sanitaria de un centro hospital de Elche mientras esta se encontraba desempeñando sus funciones en el área de urgencias.

Los hechos ocurrieron durante la asistencia sanitaria a un paciente que presentaba una fractura, tal como ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Según la denuncia presentada, en el momento en el que el personal médico trataba de reducir la lesión, el paciente comenzó a mostrarse agresivo, presuntamente como consecuencia del dolor, y llegó a propinar varios puñetazos en la espalda de la sanitaria.

Posteriormente, habría agarrado a la víctima por la zona de los hombros y la habría zarandeado con fuerza, mientras gritaba que no le tocaran. Tras los hechos, la víctima acudió a dependencias policiales para interponer la correspondiente denuncia, y aportó además comunicación de accidente laboral.

Los agentes iniciaron entonces las gestiones necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido y para la plena identificación del presunto autor.

Durante la investigación, los agentes pudieron comprobar que la víctima ostentaba la condición de empleada pública y que la agresión se habría producido mientras realizaba labores propias de su puesto de trabajo en un centro hospitalario público. Por este motivo, los hechos fueron calificados inicialmente como un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.

Finalmente, agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche localizaron al presunto autor y procedieron a su detención. El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.

La actuación se enmarca en las medidas de prevención y respuesta frente a las agresiones a profesionales sanitarios, reforzadas a través de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, una herramienta impulsada para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los centros sanitarios ante el incremento de este tipo de incidentes, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones y ofrecer una respuesta policial más rápida y eficaz.