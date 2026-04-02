Detenido un electricista por sustraer unos 200 kilos de cobre propiedad del Ayuntamiento de Paterna

Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Paterna (Valencia) a un varón de 56 años por presuntamente sustraer unos 200,5 kilos de cableado eléctrico propiedad del Ayuntamiento y causarle un perjuicio económico de más de 8.200 euros.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por un representante del consistorio, en la que se ponía en conocimiento la sustracción de cableado de cobre eléctrico del sistema de iluminación de la localidad, dejando a varias zonas sin iluminación.

Las pesquisas de los agentes permitieron identificar al sospechoso, electricista profesional, y que tenía conocimiento del funcionamiento del sistema eléctrico, lo que facilitaba la comisión del hecho delictivo, señala la Jefatura Superior en un comunicado.

Los policías averiguaron que habría hurtado unos 200,5 kilos de cable, causando un perjuicio de más de 8.200 euros. El material era posteriormente vendido a fin de obtener un beneficio económico.

Por todo ello, los agentes detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de hurto. El arrestado, con antecedentes por hechos similares, ha sido puesto en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.