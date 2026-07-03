Detenido tras fugarse y provocar siniestros al circular marcha atrás y en sentido contrario 11 kilómetros

Control de la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia han detenido a un conductor que protagonizó una huida de alto riesgo, según ha informado el Instituto Armado, que ha concretado que el arrestado provocó varios siniestros tras circular marcha atrás y en sentido contrario en varias vías durante 11 kilómetros.

Los hechos se produjeron el pasado 18 de junio, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico Valencia-A detectó en la autovía V-30 un turismo que realizaba una maniobra antirreglamentaria de marcha atrás en un carril de incorporación.

Ante la orden de detención por parte de los agentes, el conductor hizo caso omiso y huyó a gran velocidad, con una conducción agresiva y extremadamente peligrosa.

Durante su recorrido, el conductor circuló por el arcén, accedió indebidamente a varias vías, llegó a circular en sentido contrario y provocó diversos siniestros viales, generando una situación de riesgo crítico tanto en vías interurbanas como en entorno urbano, hasta finalizar su huida en el barrio de Nazaret (Valencia), donde colisionó con otro vehículo y causó daños materiales en un inmueble.

Gracias a la rápida intervención, elevada cualificación técnica, experiencia operativa y coordinación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, apoyados por varias patrullas, se logró la interceptación y detención del autor, evitando consecuencias potencialmente fatales.

El detenido, hombre de 29 años, se negó a someterse a las pruebas de alcohol y drogas y se le abrió una investigación por los delitos de conducción temeraria, atentado a agente de la autoridad, negativa a someterse a pruebas reglamentarias, así como desobediencia y resistencia grave a los agentes.

El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) instruyó las diligencias, que fueron remitidas junto con el detenido a la autoridad judicial competente.