Detenido un guardia civil y seis empleados de una ITV de Ondara en una presunta trama de revisiones falsas

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un agente de Oliva (Valencia) y a seis empleados de una estación de ITV de Ondara (Alicante) en una presunta trama de revisiones falsas y comisiones, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

En una primera fase de la operación, se detuvo a un agente de la Guardia Civil por supuestamente facilitar inspecciones técnicas de vehículos en mal estado a cambio de comisiones.

En la segunda fase, según han publicado varios medios, los agentes han detenido a seis trabajadores de la empresa de la ITV y se investiga su relación con el guardia civil arrestado. La operación continúa abierta.