Detenido un hombre acusado de apropiarse de 189.500 euros provenientes de la venta de una vivienda en Dénia

ALICANTE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Dénia a un hombre como presunto autor de un delito de apropiación indebida al supuestamente quedarse con 189.500 euros provenientes de la venta de una vivienda y no dárselos al dueño de la propiedad.

La investigación tuvo su inicio tras la denuncia del propietario de una vivienda de Dénia que manifestó a los agentes que, tras dar poderes a un hombre para que vendiese su casa, no recibió el dinero pactado a pesar de que había sido finalmente vendida, según ha informado la Policía en un comunicado.

El perjudicado manifestó en su denuncia que, tras estar un tiempo fuera de España y regresar a Dénia, vio que la vivienda había sido vendida y que el hombre al que le había dado los poderes para ello no le había comunicado nada.

Al reclamarle el dinero de la venta, el investigado estuvo "dando largas" al perjudicado para no dárselo, y a pesar de haber transcurrido varios meses desde la venta, tras reclamarle "insistentemente", solo le transfirió 22.000 euros de los 201.000 euros que tenía que entregarle.

Tras solicitarle la totalidad del importe, el investigado le manifestó que con el resto del dinero se había comprado una casa en su país y que la estaba reformando, por lo que no podía darle su dinero.

Ante esta situación los agentes iniciaron una investigación en la que, tras diversas gestiones, identificaron plenamente al investigado, que fue localizado y detenido por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida. El detenido, de 43 años, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dénia.