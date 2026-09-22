Detenido un hombre acusado de doce robos en locales de Santa Pola

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local junto al detenido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido doce robos con fuerza perpetrados contra establecimientos hosteleros y comerciales de Santa Pola (Alicante), tras una investigación que ha permitido detener al presunto autor de los hechos, un hombre de 45 años.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mayo, después de que los responsables de un local denunciaran un robo en el que habían sido sustraídos 1.500 euros, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

A partir de ese momento, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de la localidad detectaron un incremento de sustracciones con características similares en distintos establecimientos.

Según las pesquisas, los hechos se producían principalmente durante la madrugada y seguían un patrón similar. Así, el presunto autor seleccionaba locales situados en una misma zona y supuestamente accedía a su interior tras forzar elementos de cierre como persianas, puertas o ventanas. Una vez dentro, al parecer centraba su búsqueda en lugares donde pudiera encontrar dinero, como cajas registradoras o de caudales o máquinas recaudadoras.

Los agentes realizaron gestiones de investigación y un exhaustivo análisis de las imágenes obtenidas, al tiempo que localizaron herramientas y otros efectos que habían sido abandonados durante una de las huidas.

Una vez obtenida la identificación del sospechoso, la Guardia Civil comunicó la información a la Policía Local de Santa Pola. Ambos cuerpos establecieron una colaboración para tratar de localizar al presunto autor.

Tras varias vigilancias, finalmente, policías locales encontraron al acusado, que fue detenido como presunto responsable de doce delitos de robo con fuerza en las cosas.

Las diligencias, que ha instruido la Guardia Civil, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado libertad con cargos para el varón.