Detenido un hombre acusado de participar en un atraco de una gasolinera de Monforte del Cid

1094445.1.260.149.20260609112154 Atraco de una gasolinera de Monforte del Cid - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia, robo con fuerza, robo/hurto de vehículos y daños después de que supuestamente haya participado en un atraco de una gasolinera de Monforte del Cid (Alicante). La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.

Las pesquisas se iniciaron tras producirse presuntamente un robo con violencia durante la madrugada del pasado 15 de marzo en una estación de servicio ubicada en ese término municipal, según han indicado los cuerpos de seguridad en un comunicado conjunto.

Los hechos ocurrieron cuando dos personas encapuchadas supuestamente intimidaron a la empleada con un arma blanca y sustrajeron cerca de 500 euros de la caja registradora antes de abandonar el lugar.

Las primeras gestiones determinaron que el vehículo presuntamente utilizado para cometer el atraco había sido sustraído previamente en Petrer y fue localizado más tarde en Elda, tras haber sufrido un incendio, lo que obligó a los investigadores a realizar una minuciosa inspección para obtener indicios relacionados con los hechos.

El grupo de investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer y el área de investigación de la Guardia Civil de Novelda desarrollaron de forma conjunta las operaciones Oxford y Basint para identificar y localizar a los supuestos responsables.

La identificación de uno de los presuntos autores fue posible gracias al análisis coordinado de los indicios obtenidos, las entrevistas realizadas a víctimas y testigos, la inspección del vehículo utilizado y las distintas gestiones desarrolladas por ambos cuerpos. Los investigadores determinaron que se trataba de una persona con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Una vez identificada, las pesquisas se centraron en su localización. Tras establecer diversas vigilancias y dispositivos de búsqueda, los agentes localizaron al varón en una calle de Elda y procedieron a su detención.

El arrestado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.