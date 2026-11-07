Detenido un hombre acusado de provocar un incendio en un piso de Benicarló que ha obligado a evacuar a cien personas

Bomberos actuando en el edificio donde se ha registrado el incendio - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

CASTELLÓ, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de un incendio en un edificio de viviendas de Benicarló (Castellón) que ha obligado a desalojar a cerca de un centenar de personas, según han informado fuentes del instituto armado.

Al detenido se le considera presunto autor de un delito por imprudencia grave y daños al supuestamente provocar este sábado por la mañana el fuego, en circunstancias no precisadas.

El incendio ha afectado a un edificio de 26 viviendas y ha requerido la intervención de varias dotaciones de bomberos que han podido controlar las llamas hacia las 12.30 horas, según las mismas fuentes.

La Guardia Civil, junto con la Policía Local, desalojó inicialmente a unas 40 personas del edificio. No obstante, ante la intensidad del fuego y por razones de seguridad, el desalojo se amplió al conjunto del inmueble, lo que ha afectado a cerca de un centenar de residentes.

Desde el Consorcio de Bomberos han apuntado que el fuego presentaba un "desarrollo importante" al inicio, declarado en una vivienda del cuarto piso de un edificio de cuatro alturas. Hasta el lugar de los hechos han movilizado tres dotaciones, una unidad de mando y una de jefatura.

Hacia las 11.00 horas el fuego ha quedado controlado tras destruir la totalidad de la vivienda y propagarse por la terraza, con lo que también ha afectado al revestimiento aislante de la estructura del edificio colindante. Al mediodía se mantenía una dotación de bomberos en tareas de revisión y para finalizar la extinción mientras que el resto de efectivos movilizados se han retirado.