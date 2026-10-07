Detenido un hombre acusado de robar 3.000 euros en un bar de Silla

Bar de Silla - OPC

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable del robo de un bar de Silla (Valencia) la madrugada del día 9 de agosto, en plenas fiestas patronales, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando el autor de los hechos forzó la persiana del establecimiento y, tras saltar la barra, se hizo con la recaudación obrante en la caja. Además, se llevó una hucha con las propinas.

Revisadas las imágenes de seguridad, los agentes comprobaron el recorrido de esta persona por la localidad y lograron identificarlo. No obstante, esta persona llevaba un modo de vida errático que dificultó la posibilidad de encontrarlo para detenerlo.

Finalmente, el pasado 30 de septiembre, los efectivos lograron localizar y detener a este hombre para ponerlo a disposición judicial. Ahora mismo continúan las investigaciones ante la sospecha de que pudiera ser el responsable de otros robos cometidos en la misma localidad.

Al detenido, un hombre de 54 años y nacionalidad española, se le imputa un delito de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet, plaza número 2. La investigación ha sido llevada a cabo por los agentes del Puesto Principal de Silla.