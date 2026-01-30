1047220.1.260.149.20260130123726 Detenido un hombre acusado de robar tabaco libre de impuestos en los aeropuertos de Alicante, Valencia y Tenerife - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a un hombre de 38 años por presuntamente estar implicado en el robo de 7.179 euros en tabaco de tiendas libres de impuestos locales situadas en diferentes terminales para su posterior venta ilegal. Los investigadores han constatado la comisión de, al menos, diez delitos con el mismo 'modus operandi' entre recintos aeroportuarios de Alicante, Valencia y Santa Cruz de Tenerife.

Tras observar una "rutina inusual" en un pasajero que adquiría billetes con destino a Madrid, sin llegar a embarcar en los vuelos y abandonaba la terminal poco después de su acceso, los agentes de la Benemérita desplegados en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández iniciaron una investigación para determinar si tras este comportamiento se ocultaba algo más.

Una vez que comprobaron que, durante el tiempo que esta persona permanecía en la terminal, tan solo deambulaba por las instalaciones de la tienda libre de impuestos locales, las pesquisas se centraron en averiguar qué hacía durante ese tiempo. Así, comprobaron que presuntamente estaba robando tabaco para su posterior venta ilegal, según detalla el instituto armado en un comunicado.

'MODUS OPERANDI'

Así, la Guardia Civil explica que el ahora arrestado, para al parecer cometer este delito sin ser descubierto, adquiría un billete de vuelo que le permitía acceder hasta la zona en la que se encuentra esa tienda y una vez dentro paseaba con una cesta en la que depositaba una mochila del tamaño del equipaje de mano que en realidad iba vacía.

Cuando se aseguraba de que los empleados no se percataban, cogía varias cajas de tabaco picado y las introducía en la mochila, que se colgaba a la espalda. Posteriormente, abandonaba la tienda dejando la cesta vacía y sin que se sospechara de él. Después, se mezclaba entre los pasajeros que abandonaban el aeropuerto tras el aterrizaje de su vuelo y salía de la terminal creyendo que no había sido descubierto.

Los investigadores han constatado que, en ocasiones, se desplazaba hasta otros aeropuertos en los que operaba de la misma forma. El pasado 5 de enero fue detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche como presunto autor de al menos una decena de hurtos, supuestamente cometidos en apenas un par de meses en los aeropuertos de Alicante, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, en los que habría sustraído un total de 7.179,20 euros en tabaco.

El varón ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Elche, que ha decretado su libertad con la imposición de la medida cautelar de una orden de alejamiento sobre ese aeropuerto.

La operación, que continúa abierta, ha sido desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, desplegada en la terminal alicantina, y no se descartan nuevas detenciones.