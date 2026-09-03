Detenido un hombre en el aeropuerto de Valencia con ocho kilos de cocaína líquida en su equipaje

Cocaína líquida - OPC

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil, en un servicio conjunto, han detenido a un hombre procedente de un vuelo de Santo Domingo (República Dominicana) que llevaba más de ocho kilos de cocaína líquida --cocaína diluida en líquidos-- en el interior de botes de champú, dentro de su equipaje.

La actuación se desarrolló cuando los investigadores se encontraban controlando vuelos con conexiones internacionales e identificaron aleatoriamente a un pasajero de nacionalidad española, procedente de Santo Domingo, que portaba dos maletas facturadas a su nombre.

Tras ser preguntado en la Aduana, el hombre manifestó que no tenía nada que declarar, por lo que, siguiendo el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado por el escáner de 'rayos X'.

La imagen mostró varios envases de champú con una densidad del producto diferente a la habitual. Al abrir los envases en presencia del pasajero, los investigadores observaron un pequeño depósito adosado en la salida del bote que contenía el producto original, para que, en caso de comprobación, fuera el champú lo que saliera.

Una vez comprobado el resto del contenido de los envases, los agentes se percataron de que el hombre portaba un líquido blanco con un fuerte olor a producto químico. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de alguna sustancia estupefaciente, fue sometido al reactivo 'narcotest', que dio resultado positivo en cocaína.

Tras realizar el pesaje en bruto de la sustancia, se comprobó que ascendía a 8,2 kilos. Tras ello, fue detenido un hombre de 51 años y nacionalidad española por un supuesto delito contra la salud pública. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Valencia y por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 2.