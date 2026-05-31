Detenido un hombre en Benidorm por delitos de estafa de alquileres para larga estancia o vacacionales

Imagen de la Comisión de Policía Nacional de Benidorm (Alicante). - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre de 59 años como presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental al haber estado alquilando viviendas para larga estancia o periodos vacacionales ubicadas en esta ciudad de las que no era propietario y tampoco usufructuario, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Esta detención se ha producido después de que los hechos que se le atribuyen a este varón fueran puestos en conocimiento de la Policía Nacional a través de varias denuncias de ciudadanos que indicaban que habían sido víctimas de una estafa por parte de un mismo individuo, por el alquiler de una vivienda situada en Benidorm para larga estancia o para un periodo vacacional.

En la primera denuncia de la que se tuvo constancia la Policía Nacional, la víctima hacía referencia a que, a través de un compañero de trabajo, había contactado con un hombre que ofertaba una vivienda para alquiler de larga estancia en esta localidad alicantina.

Esta persona señalaba que tras contactar con ese hombre, le pagó en concepto de fianza 650 euros, formalizaron un contrato y estipularon la entrada en la vivienda para el día 1 de abril. No obstante, un mes antes de esta fecha, recibió un mensaje de esa persona diciéndole que los propietarios ya no querían alquilar la vivienda, por lo que se comprometía a devolverle el dinero aunque esto finalmente nunca llegó a ocurrir.

La víctima recibió excusas para la devolución de la fianza que había entregado y finalmente fue bloqueada como contacto por el ahora detenido.

Este hombre estafó también a una persona conocida de la anterior víctima y a un compañero de trabajo utilizando el mismo sistema, ha añadido la Policía Nacional.

Además, la propietaria de una vivienda situada en el mismo edificio donde residía el investigado denunció que le había dejado las llaves a este durante unos días después de que él se las pidiera para alojar a unos familiares que venían de fuera a visitarle. Transcurridos unos meses, la denunciante fue a la vivienda a dejar unos enseres y se encontró con que dentro de la misma había pertenencias que no eran suyas, así como que había síntomas de que estaba habitada.

Esta víctima esperó fuera de la casa y, poco después, llegó una pareja de entre 60 y 65 años que manifestaron que residían allí y que habían alquilado el inmueble a un varón por 700 euros al mes, dinero que pagaban en efectivo al arrendador y cuyos datos de identidad coincidían con los del investigado por los hechos anteriores.

La Policía Nacional ha destacado que las denuncias que estaban investigando los agentes del Grupo VI de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm no solo se reducían a este tipo de alquileres, dado que también había otras relacionadas con alquileres de viviendas para periodo vacacional y venta de plazas de garaje.

Desde la Comisaría Provincial ha detallado a este respecto, que un varón residente en Gijón fue estafado al reservar un apartamento a través de este mismo individuo por 350 euros para una estancia vacacional en Benidorm. El denunciante indicó que al llegar a este destino no consiguió contactar con el arrendador y que el conserje del edificio le informó de que no era el único afectado por este mismo motivo.

PLAZA DE GARAJE

Además, se detectó otro hecho delictivo relacionado con la venta de una plaza de garaje en Benidorm. En este caso, denunció una ciudadana holandesa que tenía una vivienda en propiedad en el mismo edificio donde residía el investigado, con quien negoció la compra de una plaza de garaje en la que este hacía de intermediario.

Tras acordar la venta por 22.000 euros y después de haber firmado un contrato de arras en el que entregó 2.200 euros en calidad de reserva para formalizar la compra venta, esta mujer se disponía a viajar a Benidorm cuando días antes fecha convenida el ahora detenido contactó con ella para darle excusas y decirle que no se podía realizar la compra venta porque la parte vendedora tenía problemas de salud.

Finalmente, la víctima, tras descubrir que el contrato de arras había sido falsificado por este hombre y que la plaza de garaje no estaba en venta, trató de solucionar el problema de forma amistosa instándole a que le devolviera el dinero de reserva y lo perdido por las reservas de vuelo y hotel para desplazarse a Benidorm --en total más de 4.300 euros--. El denunciado no manifestó intención de devolverle ese dinero, por lo que la víctima decidió denunciar los hechos.

Reunidos todos los indicios y tras identificar a la persona denunciada, la Policía Nacional detuvo a este hombre como presunto responsable de los delitos investigados. Por el momento, se desconoce si puede haber más personas afectadas por estas estafas.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de la localidad de Benidorm.