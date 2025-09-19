Detenido un hombre in fraganti por robar una cadena de oro a una anciana en Torrevieja (Alicante)

Detenido un hombre in fraganti por robar una cadena de oro a una anciana en Torrevieja - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 21 años tras sorprenderlo in fraganti mientras robaba una cadena de oro a una anciana de 80 tras presuntamente darle un tirón violento del cuello para arrancarle la joya. La mujer se recupera con normalidad del asalto ya que no ha sufrido lesiones graves.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de septiembre a plena luz del día en una zona comercial del casco urbano de la ciudad. Dos guardias civiles que estaban vigilando ese punto observaron cómo ese varón se aproximó por detrás a la mujer y, sin más preámbulo, le propinó el tirón para robarle, tras lo que huyó corriendo del lugar.

Los agentes se aseguraron de que la mujer estaba siendo atendida, en compañía de otros ciudadanos mientras acudían los servicios sanitarios y sus familiares, por lo que iniciaron una persecución para tratar de detener al presunto autor, que seguía huyendo calle abajo.

A pesar de las señales realizadas por los agentes desde el vehículo oficial, el acusado continuó la huida y trató de ocultarse entre la gente y los coches, ya que la zona estaba muy concurrida. De esta forma, la patrulla dejó el coche y siguió la persecución a pie para impedir que el varón se escabullera entre los transeúntes.

Durante la huida, el acusado se deshizo de la cadena, que, de momento, no ha sido recuperada. Se trata de una cadena de oro con pedrería que lleva grabado el nombre de la perjudicada, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El hombre, de 21 años de edad, fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con violencia. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Torrevieja.