Detenido un hombre en Onda por perseguir a transeúntes con un cuchillo

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 25 junio 2026 21:09
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   CASTELLÓ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de Onda (Castellón) ha detenido a un hombre por presuntamente perseguir por las calles de la localidad a ciudadanos con un cuchillo, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

   Durante la madrugada del pasado domingo, se recibió un aviso que alertaba de un varón armado con un cuchillo que al parecer perseguía a otro hombre y una mujer.

   Los testigos manifestaron que un hombre con camiseta deportiva, pantalón corto azul y tatuaje en el brazo derecho amenazó a una pareja con un cuchillo.

   Se localizó al presunto autor en su domicilio, coincidiendo con la descripción facilitada. Tras registro corporal, se halló el arma blanca utilizada y se procedió a su detención por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca.

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