Detenido un hombre por tráfico de drogas tras ser interceptado cuando conducía ebrio en Benicarló

CASTELLÓ 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 29 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública -tráfico de drogas-, tras una actuación establecida dentro del marco de prevención de la delincuencia en Benicarló (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La intervención tuvo lugar la madrugada del pasado día 17 de mayo, en el término municipal de Benicarló, cuando se observó a un vehículo que no respetaba las señales del tráfico. Tras ser interceptado e identificado, se intervino del interior del vehículo 0,55 gramos de cocaína, 3,75 gramos de otros derivados de esta misma droga, popper y una bolsa que contenía en su interior varias pastillas MDMA.

También la Guardia Civil se incautó de 235 euros fraccionados en diferentes billetes, así como bolsas, alambres y una báscula de precisión, utilizadas para poder consumar el ilícito penal.

Fruto de esta actuación se efectuó la detención del conductor, a quien se le atribuye un delito contra la salud pública, y se instruyeron diligencias por parte de la Policía Local de Benicarló referentes a la conducción bajo efecto de bebidas alcohólicas del mismo con el resultado de inmovilización del vehículo. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaròs.