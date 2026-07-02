Detenido un hombre por tres robos en locales y una vivienda y por estafar a un taxista en El Perellonet

Robo en el Perellonet - OPC

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de robar en dos establecimientos y de intentarlo en un tercero. Además también habría robado en una vivienda y estafado a un taxista en la pedanía de El Perellonet, según ha informado el Instituto Armado en un comunicaod.

La investigación empezó el pasado 11 de mayo, cuando se detectaron en esa pedanía, en pocos días, todos estos hechos delictivos contra el patrimonio. Seguidamente se intensificaron los dispositivos operativos y la labor preventiva mediante el uso de patrullas uniformadas.

En uno de esos dispositivos operativos en vía pública, un agente identificó a un hombre que llevaba varios productos alimentarios que parecían destinados a la hostelería. Tras realizar las comprobaciones, pudo ver que no constaba denuncia alguna sobre ellos. Aun así, dio de alta la intervención en el sistema.

Durante los siguientes días sí se presentó una denuncia por esos productos y se dio un nuevo impulso a otras investigaciones por delitos contra el patrimonio en el que podría estar implicada la persona identificada.

Finalmente, tras una serie de seguimientos y comprobaciones de cámaras de seguridad se pudieron atribuir a ese hombre cinco delitos contra el patrimonio: tres robos en establecimientosun--o en grado de tentativa--, un robo en vivienda y una estafa contra un taxista.

Tras su detención, se logró intervenir un teléfono inteligente de alta gama, 400 euros en metálico, la comida de los establecimientos afectados y otros objetos por valor de 3.000 euros.

Tras su puesta a disposición judicial el pasado 17 de mayo, se decretó su ingreso en prisión por éstas y otras causas pendientes. El detenido es un hombre de 37 años y nacionalidad española.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto del Perellonet. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia en funciones de guardia.