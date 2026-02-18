Detenido en Jaén por intentar estafar a una importante empresa valenciana con la que fingió un ataque informático

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 20 años en Bailén (Jaén) como presunto autor de un delito de estafa. El sospechoso había publicado un post en el que supuestamente vendía datos de 27 millones de usuarios y 49 millones de líneas de información fruto de un presunto ataque informático, exigiéndoles, para su recuperación, el pago de una importante cantidad de dinero.

Los propios responsables de la empresa denunciante consiguieron acreditar que no se había producido ninguna intrusión y que el presunto hacker no había tenido acceso a sus datos, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes pertenecientes al Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvieron conocimiento de los hechos cuando una importante empresa valenciana interpuso una denuncia en la que manifestaba haber sido víctima de una tentativa de estafa, en la que el sospechoso aseguraba tener los datos de su empresa, fruto de un ataque informático, y para recuperar toda la información, les solicitaba el pago de una importante cantidad de dinero.

Tras numerosas labores de investigación, los agentes consiguieron identificar al titular de la cuenta a través de una aplicación de mensajería instantánea así como de diferentes operadoras de telefonía.

Los agentes obtuvieron indicios de que el presunto estafador se podía localizar en la provincia de Jaén, por lo que realizaron la entrada y registro en el domicilio de esta persona, a la que detuvieron por un delito de estafa. También intervinieron diferente material informático presuntamente utilizado para la comisión del hecho delictivo.

El arrestado ha sido puesto en libertad con la obligación de personarse ante cualquier requerimiento de la autoridad judicial.