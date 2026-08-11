Detenido un joven acusado de agredir sexualmente a una mujer que dormía en un descampado en València

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 26 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual a una misma mujer que se encuentra en situación de vulnerabilidad y dormía en una tienda de campaña en un descampado de la ciudad de València.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el detenido estaba ya ingresado en un centro penitenciario tras presuntamente agredir de forma brutal a un hombre en plena calle a finales de julio en la ciudad.

La detención se ha producido después de que agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuviesen conocimiento de un posible caso de agresión sexual sobre una mujer sin hogar. Los hechos habrían ocurrido el 22 y 23 de julio en un descampado de la ciudad.

En ambas ocasiones, el hombre supuestamente entró sin el consentimiento de la víctima en la tienda de campaña donde pernoctaba, cuando se encontraba durmiendo, y habría utilizado la fuerza parar realizarle tocamientos.

En una primera ocasión no pudo consumar la agresión sexual con penetración debido a la fuerte resistencia que opuso la mujer, pero al día siguiente repitió la acción, de modo "aún más agresivo", y supuestamente agredió sexualmente a la víctima con penetración.

Asimismo, el hombre supuestamente la amenazó de muerte, en ambas ocasiones, a fin de que no denunciase los hechos, motivo por el que en un primer momento la víctima no los puso en conocimiento de los agentes. No obstante, finalmente decidió acudir a un centro hospitalario para ser asistida por las agresiones sexuales sufridas.

Los investigadores identificaron al sospechoso y comprobaron que se trataba del mismo varón que el pasado 24 de julio había agredido brutalmente a otro hombre, hechos por los que ingresó en un centro penitenciario cumpliendo prisión provisional. Los agentes se desplazaron hasta allí, donde le informaron de su imputación como presunto autor de dos delitos de agresión sexual.