Detenido un joven acusado de atropellar a dos personas tras una discusión en Dolores (Alicante)

La Guardia Civil detiene a un joven de 21 años acusado de atropellar a dos personas en Dolores (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años por presuntamente atropellar de manera intencionada a dos personas, de 20 y 29, tras una discusión en Dolores (Alicante). Está acusado de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y de otro de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 13 de septiembre en una calle del casco urbano de la localidad. Tras el suceso, el vehículo impactó contra el bordillo de la acera y la fachada de una vivienda y ocasionó daños materiales. Después, el presunto autor supuestamente se dio a la fuga y abandonó el coche en las inmediaciones, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Durante el desarrollo de la operación denominada Obtritio, los investigadores corroboraron que el conductor circulaba a una velocidad "claramente inadecuada" para las condiciones de la vía y que supuestamente realizó un giro dirigido hacia el lugar donde se encontraban ambas víctimas.

El análisis de los daños que presentaba el vehículo y la información recabada durante la investigación permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo.

De esta manera, la Guardia Civil determinó que, tras una discusión entre el presunto autor y las dos víctimas, el conductor supuestamente habría iniciado una "peligrosa conducción", con un giro "brusco" para cambiar de dirección hacia dónde se encontraban las dos víctimas, a las que arrolló.

Una vez reunidos los indicios e identificado el conductor del vehículo, la Guardia Civil ha detenido en Dolores al joven de 21 años como presunto responsable de los hechos. El acusado ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que ha decretado su libertad con cargos.

Las dos personas atropelladas, que fueron atendidas por los servicios sanitarios el día de los hechos, se recuperan en su domicilio de las lesiones sufridas y sus vidas no corren peligro, según la Benemérita.