Detenido un joven acusado de robar dinero a ancianos en cajeros de municipios de Alicante y Valencia

Agentes de la Guardia Civil junto con el detenido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años acusado de delitos contra el patrimonio por presuntamente haber robado dinero a ancianos cuando sacaban efectivo en cajeros automáticos de municipios de Alicante y Valencia, como El Puig, Puçol, Tavernes de la Valldigna, Sant Joan d'Alacant, Sax, Cullera, Benifaió y Montcada.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de denuncias y comunicaciones operativas relacionadas con hechos de similares características ocurridos en distintas localidades de la Comunitat Valenciana y otras provincias, ha indicado el instituto armado en un comunicado.

El análisis conjunto de las denuncias permitió identificar un patrón común tanto en la selección de las víctimas como en la forma de actuación empleada. El denominado método del 'scalping', también conocido como cajero averiado o distracción en cajero, consiste en generar una situación de confusión sobre la víctima mientras esta ópera en un cajero automático.

Así, el autor se aproxima a la persona, habitualmente de avanzada edad, simulando que el terminal presenta una avería o incidencia técnica. Aprovechando la distracción provocada, manipula el cajero ocultando parcialmente el teclado o la bandeja dispensadora mediante folletos, periódicos o documentos, logrando realizar disposiciones de efectivo sin que la víctima perciba inicialmente la sustracción.

Las investigaciones permitieron constatar que los hechos se producían principalmente en fechas coincidentes con el abono de pensiones, prestaciones sociales o nóminas, momentos en los que aumenta considerablemente la afluencia de personas mayores a las entidades bancarias, según ha detallado la Guardia Civil.

ARRESTO

La detención se practicó el pasado 10 de junio durante uno de los dispositivos de vigilancia en las inmediaciones de una entidad bancaria. Los investigadores observaron cómo un varón, cuyas características coincidían con las del presunto autor buscado, interactuaba con una persona de avanzada edad que se encontraba realizando una operación en un cajero automático.

Ante la inmediatez de los hechos, los agentes intervinieron y arrestaron al sospechoso cuando presuntamente acababa de hacer una disposición de efectivo no autorizada por importe de 900 euros. Durante la actuación, se recuperaron efectos relacionados con el hecho investigado y se garantizó la protección de la víctima.

Tras la detención, la Guardia Civil impulsó un amplio intercambio de información con distintas unidades territoriales y con otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Fruto de estas gestiones se han esclarecido hasta el momento un total de 13 hechos delictivos, concretamente 12 delitos de hurto y otro de robo con violencia e intimidación, al parecer cometidos entre abril de 2025 y mayo de 2026 en distintas localidades de las provincias de Valencia y Alicante.

Según la Benemérita, la investigación ha permitido determinar una "notable coincidencia" en todos los hechos esclarecidos: víctimas de edad avanzada, actuación en cajeros automáticos de entidades bancarias, utilización de gorra y mascarilla para dificultar la identificación y una reiterada sustracción de cantidades próximas a los 900 euros.

El acusado, de 20 años y nacionalidad rumana, también fue detenido por la Policía Nacional "por mismos hechos" presuntamente cometidos en su demarcación territorial. Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil en Montcada han llevado a cabo la investigación y las diligencias se han entregado en la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de ese municipio.

INVESTIGAN SI HAY MÁS VÍCTIMAS

La Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas y siguen las gestiones para determinar la posible existencia de nuevas víctimas, esclarecer otros hechos similares que pudieran haberse cometido en diferentes puntos del territorio nacional e identificar posibles colaboradores relacionados con la actividad investigada.