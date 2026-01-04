Detenido un joven en Benidorm por robar joyas a ancianas mediante el método del tirón

Archivo - Alicante.-Sucesos.- Detenido por acceder al móvil de una mujer sin su consentimiento y apoderarse de fotografías íntimas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad alicantina de Benidorm a un hombre de 28 años por la presunta comisión de cuatro robos con violencia cometidos mediante el método del 'tirón de cadena'.

El ladrón seleccionaba a sus víctimas atendiendo principalmente a la edad y a su indefensión, ya que eran principalmente mujeres de edad avanzada. Algunas de las afectadas sufrieron lesiones leves debido a la violencia que el detenido empleaba para arrebatarles las joyas del cuello.

La investigación arrancó tras recibir varias denuncias, en un corto espacio de tiempo, en las que las víctimas afirmaban haber sufrido robos con violencia mediante el 'tirón de cadena', informa Jefatura.

Los agentes comprobaron cómo el sospechoso abordaba a sus víctimas por la espalda y de forma sorpresiva para evitar cualquier tipo de reacción defensiva por su parte.

Su objetivo eran las cadenas de oro y otras joyas que las víctimas llevaban colgadas en el cuello, cadenas que arrebataba de un fuerte tirón y que posteriormente son relativamente fáciles de introducir en el mercado de la compraventa de oro.

Tras varias comprobaciones, los investigadores identificaron a un hombre de 28 años al que relacionaron con la comisión de cuatro robos con violencia mediante este método.

En estos cuatro robos, el joven sustrajo a las víctimas una cadena de oro con dos anillos, una cadena de oro, tres cadenas de oro y un collar de oro y brillantes, valorado este último en 3.800 euros, a mujeres de entre 67 y 78 años.

SORPRENDIDO POR UN VIGILANTE FUERA DE SERVICIO

El ladrón fue arrestado después de intentar cometer otro robo a un hombre de 67 años. Fue sorprendido por un vigilante de seguridad fuera de servicio que contactó con el 091.

Los policías localizaron al investigado y lo detuvieron por la presunta comisión de cuatro delitos de robo con violencia y uno en grado de tentativa.

En el domicilio del detenido, ubicado en Alicante y desde donde se desplazaba a Benidorm, los agentes intervinieron varias cadenas y collares de oro, presumiblemente procedentes de robos cometidos mediante tirones porque las joyas presentaban roturas.

Tras las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Benidorm.

Los agentes continúan con las investigaciones y el análisis de las joyas intervenidas, por lo que no descartan relacionar al detenido con otros siete robos con violencia que se investigan.