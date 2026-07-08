Detenido un joven por hurtar en 22 coches aparcados en zonas poco concurridas de L'Horta Nord - GC

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años como presunto responsable de 22 hurtos en el interior de vehículos estacionados en zonas poco concurridas de varios municipios de la comarca valenciana de L'Horta Nord.

La investigación empezó al detectar un aumento de las denuncias por hurto en el interior de vehículos de esta demarcación, lo que llevó a los agentes a sospechar que podría tratarse de un mismo autor o grupo, informa el instituto armado.

Tras prestar declaración los perjudicados, analizar imágenes de seguridad y realizar operativos de vigilancia, los investigadores detectaron a un hombre en bicicleta que se trasladaba a lugares poco concurridos de varias localidades: principalmente polígonos industriales y solares sin edificar.

Una vez allí, el sospechoso comprobaba las manijas de todos los vehículos por si alguno estaba abierto o aprovechaba si alguno tenía la ventanilla bajada. Cuando podía, accedía al interior y sustraía cualquier objeto con un mínimo valor de reventa.

El joven fue detenido y se lograron recuperar algunos objetos sustraídos que obraban en su poder, que fueron reintegrados a sus propietarios. Se trataba de un hombre de 29 años y nacionalidad marroquí al que se le imputan 22 delitos de hurto en interior de vehículos.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell (Valencia) plaza número 4. La investigación fue llevada a cabo por agentes del puesto principal de Massamagrell.