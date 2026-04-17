Detenido un joven por hurtos a repartidores y estafas con tarjetas en un establecimiento del centro de València

Coche Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Centro de València a un joven de 22 años por presuntamente cometer hurtos a repartidores de mercancías y estafas con tarjetas de otras personas en un establecimiento comercial.

Los policías le hallaron dos móviles, cuatro tarjetas bancarias pertenecientes a otras personas y más de 370 euros en monedas de diversos países. Gracias a la labor de los agentes, los objetos sustraídos, fueron devueltos a sus dueños, informa la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a finales del mes pasado cuando por parte de la dirección de seguridad de un establecimiento comercial de la zona centro de la capital se requirió la presencia policial debido a que el personal había interceptado a un varón como presunto autor de un delito de estafa y hurto. Inmediatamente, acudieron agentes de Policía Nacional al lugar.

Una vez allí, el personal de seguridad les manifestó las maniobras de ocultación de artículos que estaba realizando el sospechoso, manipulando etiquetas, forzando y retirando los sistemas de seguridad.

A continuación, se dirigió a la salida rebasando los arcos de seguridad sin abonar la mercancía, momento en el que fue interceptado.

Además, el departamento de seguridad comprobó que había compras realizadas anteriormente, con tres tarjetas bancarias pertenecientes a distintas personas. Incluso se tuvo constancia que el mismo varón trató de realizar compras en una conocida tienda de telefonía así como en un puesto de venta de boletos, con una tarjeta bancaria que fue denegada.

Los productos pertenecientes al establecimiento comercial fueron entregados al personal de seguridad en calidad de depósito y el detenido fue trasladado hasta las dependencias policiales, donde se pudo averiguar que estaba implicado en diversos hechos delictivos, como hurtos a repartidores de mercancías.

Realizadas diversas gestiones, los agentes localizaron a los legítimos propietarios de los objetos intervenidos y consiguieron esclarecer seis hechos delictivos, Comprobaron, además, que le constaban dos reclamaciones judiciales en vigor a nivel nacional. El arrestado, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial como presunto autor de los delitos de hurto y estafa.