Detenido un joven por robar boletos, cuponazos y rascas por más de 3.000 euros en un puesto de venta de València

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la USAP de la Policía Local de València ha detenido a un joven de 20 años acusado de robar boletos, cuponazos y rascas de un puesto de venta en el centro de la ciudad, por un valor que supera los 3.000 euros.

A la patrulla, que prestaba la pasada semana servicio por el Tramo IV del cauce del Turia, le "llamó la atención" ver a un joven que estaba "rascando" un buen montón de papeletas o rascas de la ONCE.

Al mismo tiempo, a través de la emisora policial, se emitió un comunicado acerca de un robo que se acababa de producir en un puesto de venta de cupones situado entre las calles Don Juan de Austria y Monjas de Santa Catalina, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El joven fue trasladado a la Comisaría Centro del Cuerpo Nacional de Policía para ser identificado. Una vez allí, los agentes pudieron saber que cuatro jóvenes acababan de robar una mochila llena de cupones y boletos de premio, así como objetos personales, a un vendedor de un puesto de venta de cupones.

Según el denunciante, tres de los presuntos autores habían comprado rascas, mientras el cuarto supuestamente se había agachado y le había robado la mochila corporativa en la que llevaba la mayoría de cupones que iba a vender durante ese día, que tenía bien atada al puesto de venta.

En la mochila llevaba 600 rascas, 80 cupones diarios, libros X50, X10 y X20, cuponazos especiales y sueldazos de fin de semana, con un valor total de 3.160 euros. Además también se encontraba su cartera con su documentación, las llaves de su casa, las tarjetas bancarias y unas gafas de sol.

Por este motivo los agentes detuvieron al presunto autor sorprendido en el antiguo cauce, un joven, de 20 años, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial en la Inspección Central de Guardia.