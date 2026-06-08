1094028.1.260.149.20260608103639 Detenido un joven en Torrevieja acusado de robos violentos y extorsiones a comerciantes - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 21 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, extorsión y sustracción de vehículo. El juzgado, tras haber sido puesto a disposición judicial, ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La actuación se enmarca en las acciones desarrolladas dentro del Plan Comercio Seguro y se inició después de detectar la posible existencia de amenazas, coacciones y exigencias económicas dirigidas principalmente contra comerciantes y ciudadanos asentados en esta localidad y otras cercanas, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Desde el inicio de la investigación, los agentes constataron la existencia de "temor" entre posibles víctimas y testigos. Así, muchos de ellos estaban "reticentes" a denunciar por "miedo a sufrir represalias personales o daños en sus negocios". Esta circunstancia dificultó "notablemente" el avance de las pesquisas durante las primeras fases de la investigación, ha resaltado la Guardia Civil.

Ante esta situación, los agentes aumentaron su presencia y mantuvieron reuniones y contactos directos con comerciantes de la zona. Con estas actuaciones, lograron trasladar "la confianza y apoyo suficiente para que varias víctimas comenzasen a colaborar con los investigadores", por lo que se pudo avanzar en esclarecer los hechos.

Las investigaciones permitieron conocer que el sospechoso presuntamente se habría presentado en distintos momentos ante responsables de diferentes establecimientos ofreciendo supuestos servicios de protección a cambio de pagos periódicos.

Según las denuncias recabadas, las exigencias económicas iban acompañadas de mensajes intimidatorios y referencias a supuestos vínculos con organizaciones criminales de Europa del Este, con la supuesta finalidad de aumentar la presión sobre las víctimas.

INVESTIGACIÓN

Entre los hechos investigados, figura un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado 4 de abril, cuando el detenido presuntamente accedió a un establecimiento comercial y exigió diversos productos sin abonarlos.

Al parecer, durante el incidente habría intimidado a una empleada y habría sustraído la recaudación del negocio antes de abandonar el lugar, al tiempo que habría proferido amenazas para evitar que alertaran a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Asimismo, los agentes investigaron otro hecho ocurrido el 19 de abril, cuando el ahora detenido presuntamente robó un vehículo mediante intimidación a su propietario. Luego, según la investigación, habría exigido una cantidad económica a la víctima para recuperar el automóvil.

Tras el análisis de multitud de pruebas y evidencias recabadas y contar con numerosas declaraciones, los investigadores lograron identificar plenamente al varón y detenerlo como presunto autor de los hechos.

El arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados o con la posible participación de otras personas.

La Guardia Civil ha recordado "la importancia de denunciar cualquier hecho relacionado con amenazas, coacciones o extorsiones" y ha incidido en que mantiene activo el Plan Comercio Seguro "para reforzar la protección y colaboración con el sector comercial".