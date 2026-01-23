Detenido un noveno menor por presuntamente agredir a otro cerca de una discoteca de Alicante en Nochevieja

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un noveno menor, de 15 años, por presuntamente participar en la agresión a otro fuera de una discoteca durante la pasada Nochevieja en la Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. La víctima sufrió lesiones en un ojo y fue trasladada a un hospital.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, este nuevo arresto se realizó este jueves por la tarde y se suma a los ocho realizados con anterioridad.

Desde la Policía explicaron que al parecer estos hechos ocurrieron cerca de un local de ocio en el que se estaba celebrando una fiesta por la llegada del nuevo año.

Además, detallaron que el Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Alicante detuvo a los jóvenes por presuntamente participar en la agresión. Las actuaciones se han remitido a la Fiscalía de Menores.