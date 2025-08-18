Archivo - Detenido el responsable de un comedor de un hotel por exigir a sus empleados 100 euros para mantener el trabajo - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

ALICANTE, 18 Ago. (EUROS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm a un varón de 43 años, responsable del comedor de un hotel, por extorsionar y acosar a los trabajadores para que le pagaran 100 euros mensuales con la promesa de conservar el trabajo y realizar tareas más llevaderas, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación policial tuvo su inicio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en un hotel de la ciudad había un trabajador, que ejercía como metre o jefe de comedor, y pedía ciertas cantidades de dinero a otros empleados por ser contratados para posteriormente solicitarles mensualmente una cantidad económica por encomendarles tareas más llevaderas y por mantenerlos en dicho puesto.

Los agentes tomaron declaración a uno de los trabajadores en activo del hotel que confirmó que había sido testigo de cómo un empleado que había realizado varios pagos al investigado fue acosado laboralmente tras dejar de realizarlos, teniendo finalmente que dejar el trabajo por el nivel de presión que comenzó a ejercer sobre él.

El investigado realizaba las entrevistas de trabajo a los futuros empleados y tenía poder para influir en la contratación o despido de los mismos, circunstancia que al parecer aprovechaba para solicitar dinero a algunos trabajadores que necesitaban urgentemente el trabajo debido a su situación económica.

Una de las exigencias realizadas a los trabajadores era la del pago de 100 euros mensuales por seguir trabajando en el hotel, pago que realizaron durante algún tiempo varios empleados, a los que ante la negativa de seguir pagando el investigado comenzó a presionarles laboralmente hasta que se despedían voluntariamente.

Los agentes tomaron asimismo declaración a varias personas que habían trabajado en el hotel bajo sus órdenes y que tras negarse a pagar la cantidad exigida por el investigado con la promesa de colocarlos en buenos turnos y con tareas sencillas tuvieron que despedirse voluntariamente tras comenzar éste a encomendarles tareas por las que no habían sido contratados, inasumibles por una sola persona, horarios no ajustados a sus derechos y sin ningún tipo de rotación o libranza, según las mismas fuentes.

Otros trabajadores se negaron a declarar ante la Policía Nacional por miedo a ser despedidos. Finalmente el investigado fue localizado por los agentes y detenido por la presunta comisión de los delitos de extorsión y acoso laboral. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm.