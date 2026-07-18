Detenido el responsable de un punto de venta de droga que operaba en una vivienda de Albatera

Vehículo de la Guardia Civil, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años como presunto responsable de un punto de venta de droga que operaba en una vivienda de Albatera (Alicante), al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Dolores, se inició en abril a raíz de un informe de la Policía Local de Albatera que señalaba una vivienda que podría estar siendo utilizada como punto de distribución de droga, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes han desplegado un dispositivo en las inmediaciones del domicilio y, a través de vigilancias discretas, han constatado un "continuo trasiego" de personas que accedían a la vivienda y la abandonaban a los pocos minutos, a pie o en vehículo.

El seguimiento de los vehículos que salían del lugar ha permitido intervenir en varias ocasiones pequeñas cantidades de hachís y marihuana a quienes acababan de visitar la vivienda.

Con toda la información recabada, los agentes han practicado un registro en el domicilio de madrugada, con el apoyo del servicio cinológico y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante, que ha permitido la detención del ocupante de la vivienda.

En el registro se han intervenido 1.560 gramos de hachís, repartidos en varias placas de distinto peso, y 1.050 gramos de marihuana, además de una báscula de precisión y herramientas empleadas presuntamente para el fraccionamiento de la droga.

El detenido, un hombre de 50 años, al que se le imputa un delito de tráfico de drogas, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, y ha quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.