Detenido por robar patinetes eléctricos en Vinaròs para revenderlos

Archivo - Un conductor de patinete eléctrico - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

CASTELLÓ 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vinaròs (Castellón) ha detenido a un hombre e investigado a una mujer como presuntos autores de hurto y receptación de patinetes eléctricos en la localidad. Los robos se cometieron a un trabajador de un instituto y en una empresa de Vinaròs para posteriormente venderlos en el mercado de segunda mano.

La investigación arrancó a partir del robo de un patinete al empleado de un instituto que utilizaba ese medio de transporte para trasladarse diariamente a su lugar de trabajo, informa el instituto armado.

Tras las pesquisas, los agentes averiguaron que, además de la sustracción de este patinete, el ladrón podría haber hurtado otros dos en una empresa de Vinaròs para venderlos en el mercado de segunda mano.

En el desarrollo de la investigación localizaron a una mujer, conocida por el sospechoso, que habría comprado uno de los patinetes por un valor inferior.

Por estos hechos fue detenido el hombre de 44 años, al que se le atribuyen dos delitos de hurto, e investigada la mujer por un delito de receptación.

El patinete eléctrico robado al trabajador del instituto fue recuperado y entregado a su legítimo propietario. La Guardia Civil establece dispositivos operativos a fin de prevenir este tipo de ilícitos, ya que suelen causar perjuicios a los afectados.