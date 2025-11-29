Un detenido por los robos en un parking de El Saler en Valencia

Un detenido por los robos en un parking de El Saler - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 67 años por los múltiples robos en el interior de vehículos que venían ocurriendo desde el mes de mayo. En el marco de la investigación denominada 'Sarojo', la Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente cometer múltiples robos en interior de vehículo mediante la fractura de cristales.

Los múltiples hechos se concentraban en el parking público no vigilado situado junto al lago artificial Estany de Puchol, en la localidad de El Saler (Valencia), dentro del Parque Natural de la Albufera. Las investigaciones se iniciaron a principios de mayo de este año tras detectarse un incremento notable de robos en vehículos estacionados en la zona, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Entre los objetos sustraídos se encontraban documentación personal, bolsos, maletas, dispositivos electrónicos de alto valor, dinero en efectivo y joyas, entre otros. El autor aprovechaba que las personas estacionaban su vehículo en el lugar para visitar el mirador de la Albufera, el lago artificial y el propio Parque Natural, para cometer los robos.

El avance de la investigación dio un giro el pasado 12 de noviembre, cuando un testigo presenció uno de los robos, logrando fotografiar al autor mientras huía del lugar y aportando, además, una descripción detallada. A partir de ese momento, la Guardia Civil intensificó los controles e identificaciones en las áreas boscosas próximas al aparcamiento, sospechando que el responsable pudiera ocultarse entre la vegetación para cometer los delitos.

Así, el 19 de noviembre, una patrulla localizó a un hombre escondido entre la maleza cuya descripción coincidía plenamente con la aportada por el testigo. El individuo vestía la misma ropa que aparecía en la fotografía y portaba varios enseres de vigilancia, entre los que se encontraba unos prismáticos.

Durante el cacheo, los agentes encontraron también otros objetos que, tras consultar la numeración de uno de ellos, comprobaron que figuraba como sustraído en otro robo cometido mediante el mismo modus operandi en la misma zona. El testigo reconoció sin lugar a dudas al detenido como la persona que había perpetrado el robo.

Tras recopilar las evidencias y revisar los hechos investigados desde mayo, la Guardia Civil atribuye al arrestado los robos con fuerza en interior de vehículo ocurridos en la zona. El valor de los objetos sustraídos podría superar los 15.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de El Perellonet. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Valencia.