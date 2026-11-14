Detenido en Silla al autor de un robo en un vehículo que se ocultó en un semirremolque

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por cometer un robo en el interior de un vehículo en Silla (Valencia), que, tras perpetrarlo, se escondió en el interior de la estructura de un semirremolque para evitar ser localizado.

El pasado 26 de octubre, los agentes recibieron el aviso de un posible robo en interior de vehículo en una zona de aparcamiento de la localidad de Silla. Personados en el lugar, se entrevistaron con el propietario del vehículo, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La ventanilla trasera izquierda del coche estaba fracturada. El perjudicado informó de que el robo se acababa de cometer y que dos mochilas que se encontraban en el interior, ahora estaban debajo de un semirremolque cercano.

Por ello, los guardias civiles examinaron la zona donde estaban las mochilas. A través de un hueco en la estructura metálica del semirremolque, observaron el brazo de una persona. Accedieron a la parte baja de este y, tras inspeccionar los distintos elementos metálicos que formaban la estructura, localizaron a un hombre escondido en una oquedad de un metro cuadrado aproximadamente. Una vez finalizada su extracción, fue detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas.

El autor de los hechos es un hombre de 26 años al que le contaba un señalamiento de búsqueda, detención y personación de un Juzgado de Sueca por un hecho similar. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 3.