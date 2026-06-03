Detenido por tres robos de cableado de alumbrado público en Buñol y Alborache

Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de tres robos de cable de cobre de alumbrado público entre los meses de marzo y mayo en las localidades valencianas de Buñol y Alborache, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia de un robo con fuerza de cableado de alumbrado público ocurrido el 24 de marzo en Buñol. En días posteriores, los agentes recibieron una segunda denuncia por hurto de cableado de alumbrado público, pero esta vez en Alborache. Un tercer hurto ocurrido en Buñol también fue denunciado.

Estos hechos causaron un grave perjuicio al normal funcionamiento de los servicios públicos de estas localidades, ya que afectaron a un polígono industrial y a un centro educativo.

Las pesquisas se centraron en el visionado de imágenes que permitieron identificar el vehículo que usaba el ladrón para cometer los hechos. Los investigadores también realizaron distintas visitas a los establecimientos de reciclado y recuperación de metales donde podía estar vendiendo el material sustraído. Se localizaron ventas recientes de material similar al robado.

Una vez identificado al autor, se realizaron vigilancias con el fin de sorprenderlo realizando un hecho delictivo de similares características. El pasado 12 de mayo, fue descubierto llevando a cabo un delito flagrante de hurto de cableado eléctrico en uno de los polígonos industriales de Buñol.

Ha sido detenido un hombre de 50 años y nacionalidad española como autor de tres delitos de hurto, un delito de robo con fuerza y un delito de daños, todos ellos relacionados con el cableado de alumbrado eléctrico. Se han recuperado 50 kilogramos de cable de cobre sustraído del total de 300 kilogramos robados. El valor de los daños asciende a 30.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Buñol. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 1.