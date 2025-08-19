Detenido un violento atracador de un supermercado en Santa Pola (Alicante)

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un violento atracador de un supermercado en Santa Pola (Alicante) que apuntó con un arma a la cajera y lesionó a una clienta que iba a pagar al arrancarle un colgante.

El atracador ha ingresado en prisión provisional comunicada sin fianza por orden judicial acusado de cometer dos robos con violencia e intimidación en el interior de un supermercado, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El sospechoso accedió al establecimiento ocultando su rostro con gorra y gafas de sol y se comportó como un cliente más pagando por un producto en caja.

Seguidamente, extrajo un arma corta que llevaba oculta en la parte delantera del pantalón y apuntó a la cajera, exigiéndole que le diera el dinero de la caja. La trabajadora logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma antirrobo pero no pudo evitar que el atracador huyera del local con el botín.

Además, durante el atraco el detenido al parecer se abalanzó sobre una clienta que estaba esperando su turno para pagar en caja y le arrancó con violencia un cordón y un colgante de oro, provocándole lesiones.

La Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana y a las descripciones aportadas por testigos, pudo identificar al presunto autor, que ya contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que fue localizado y detenido en una vivienda abandonada.

Además, ha recuperado el cordón y el colgante sustraídos, que habían sido vendidos en un establecimiento de compra-venta de oro de la localidad, así como ambién parte de la ropa utilizada y el arma empleada en el atraco, que fueron encontradas por un senderista en la sierra de Santa Pola.

El detenido, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza. La investigación continúa abierta para determinar si el detenido podría estar implicado en otros hechos delictivos similares en la comarca.