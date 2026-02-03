Detenido en Xeresa un hombre con dos requisitorias en Zaragoza que se apropió de dos vehículos de alquiler

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años por presuntamente apropiarse indebidamente dos vehículos de alquiler. El detenido contaba con dos requisitorias de arresto en Zaragoza, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado día 20 de enero de 2026, tras recibir información del posible avistamiento en Xeresa (Valencia) de un vehículo de alta gama sustraído, se estableció un dispositivo de vigilancia discreta con la finalidad de localizar al conductor.

Tras verificar que se trataba del vehículo en cuestión, con matrícula de Luxemburgo, los agentes comprobaron que pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos y que había sido apropiado por el arrendatario, quien evadió su devolución.

Los efectivos comprobaron, además, que el arrendatario tenía pendientes, al menos, dos requisitorias de detención por diferentes Juzgados de la provincia de Zaragoza, hallándose huido de la justicia, así como números antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Como resultado del dispositivo, los agentes localizaron al hombre y lo detuvieron, en cuya práctica resultó herido uno de los agentes intervinientes debido a que el sujeto opuso resistencia.

Los efectivos lograron recuperar el vehículo sustraído, que se encontraba señalado por la Policía de Luxemburgo, y atender las reclamaciones judiciales que el encartado tenía pendientes.

De las gestiones posteriormente practicadas, con el fin de obtener mayores indicios de su relación con el vehículo sustraído, se practicó también la entrada y registro en un domicilio en el que presumiblemente se hallaba pernoctando el encartado. También intervinieron un segundo vehículo sustraído sobre el que aún se siguen realizando gestiones.

Los vehículos aprehendidos están a la espera de su recuperación por parte de los perjudicados. El detenido es un hombre de 39 años y nacionalidad uruguaya. Se le atribuyen los delitos de apropiación indebida, atentado contra agente de la autoridad, desobediencia y resistencia, lesiones y dos requisitorias judiciales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de Xeresa y del Área de Investigación del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna, con la colaboración de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandía.