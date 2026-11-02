Detenidos cinco miembros de una familia por su posible relación con el apuñalamiento de un hombre en Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco miembros de una misma familia, todos ellos hombres de entre 19 y 66 años, por su posible relación con el apuñalamiento por la espalda de otro varón de 50 --un suceso del que la pareja sentimental de la víctima habría sido testigo-- la semana pasada en la zona norte de Alicante.

Según ha avanzado 'Información' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press este lunes, la agresión, que ocurrió el pasado 28 de octubre, se desencadenó tras una discusión de tráfico por, al parecer, una moto aparcada que impedía el paso a una furgoneta.

Desde la Policía han concretado que los detenidos son cinco varones españoles de 19, 30, 35, 42 y 66 años, integrantes de una misma familia, que iban juntos en el momento del altercado, cuando presuntamente uno de ellos apuñaló por la espalda a la víctima, un colombiano de 50.

Los arrestos se efectuaron el viernes 30. El hombre de 66 años, debido a su edad y a que tenía algún problema de salud, quedó en libertad después de que se le tomara declaración. Los otros cuatro pasaron a disposición judicial. Según las mismas fuentes, están acusados de un delito de tentativa de homicidio.