Detenidos cuatro miembros de un clan familiar dedicado al robo y al menudeo de marihuana en Oliva

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC - Archivo

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valencia ha detenido a cuatro miembros de un clan familiar que presuntamente se dedicaba al robo con fuerza y al menudeo de marihuana en la localidad valenciana de Oliva. Durante el registro se encontró un arma corta que figuraba sustraída en Suiza, además de varios animales en mal estado, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó a primeros de mayo de este año, cuando se recibió una denuncia en la que se informaba de la sustracción de hidrantes de parcelas agrícolas y contadores de agua en una finca de Xeresa.

Fruto de la investigación, los agentes lograron obtener unas imágenes de seguridad que permitieron identificar el vehículo empleado para cometer los hechos delictivos. Posteriormente determinaron la identidad del titular del vehículo y acreditarron la participación de esta persona en ese robo. Esto permitió, posteriormente, identificar a todo el entramado criminal.

Los agentes comprobaron a lo largo de sus pesquisas que el clan familiar se dedicaba no sólo a los robos con fuerza en Oliva y otros pueblos cercanos, sino también al menudeo de marihuana.

El 15 de julio se efectuó una entrada y registro en un domicilio de Oliva que permitió la detención de los cuatro miembros de la banda, tres hombres y una mujer, de entre 28 y 70 años y nacionalidad española.

Se les atribuyen delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), defraudación de fluido eléctrico, maltrato de animales domésticos, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, robos con fuerza y con violencia.

Durante el registro se intervinieron tres vehículos, 3,450 gramos de cogollos secos de marihuana, doce gallos de pelea y un perro de raza potencialmente peligrosa --que posteriormente fueron depositados en una protectora animal--. También se incautó un arma corta que figuraba sustraída en Suiza, además de una carabina de aire comprimido y una ballesta.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de la Compañía de Gandía. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.