Detenidos dos hombres acusados de robar material en las obras de la Casa de la Cultura de Almassora (Castellón)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 15 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza ocurrido en las obras que se están realizando en la Casa de la Cultura de la localidad de Almassora (Castellón), según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a los días 14 y 20 de noviembre, cuando los supuestos autores accedieron al interior del edificio -que se encuentra en obras- y, tras cortar la valla exterior y fracturar una puerta, sustrajeron diverso material y herramientas con un valor estimado de 12.017,96, además de causar daños en las instalaciones.

Iniciada la correspondiente investigación, los agentes efectuaron numerosas gestiones, así como otras técnicas que dieron como resultado la identificación y detención los pasados días 12 y 13 de enero, como presuntos autores del hecho delictivo, de dos varones de 58 y 46 años.

A los mismos les constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón.