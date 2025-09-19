Detenidos dos hombres por cometer varios robos en el centro de Paterna

La Policía Local de Paterna detiene a dos varones por varios robos en el centro de la ciudad - AYTO

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Paterna (Valencia) ha detenido a dos hombres como presuntos autores de varios robos cometidos en el barrio Centro de la localidad, que fueron identificados gracias al sistema municipal de cámaras de videovigilancia.

La intervención se ha producido este jueves durante una actuación conjunta por parte de los agentes de la Unidad de Barrios-Población (BRAVOS) y del Grupo Rápido de Intervención (GRI), que procedieron a la detención de los sospechosos para su puesta a disposición judicial, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El operativo ha contado con el apoyo del sistema municipal de cámaras de videovigilancia, que ha permitido captar a los autores en posesión de las pertenencias robadas. Gracias a estas grabaciones, los agentes han logrado recuperar la totalidad de los objetos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

La teniente de alcalde de Interior, Núria Campos, ha resaltado que esta intervención "pone de relieve la gran eficacia y profesionalidad de nuestra Policía Local y la utilidad del sistema de videovigilancia municipal, que se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la seguridad en Paterna".

Asimismo, ha subrayado que desde el equipo de gobierno "seguiremos ampliando y mejorando estos sistemas tecnológicos para garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas y mantener a Paterna como una de las ciudades más seguras de España".