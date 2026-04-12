Detenidos dos presuntos implicados en la pelea de la calle Bilbao de València identificados tras el robo de un móvil

Archivo - Un control nocturno de la Policía Local de València, en una imagen de archivo - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local han identificado a dos presuntos implicados en la batalla campal ocurrida el pasado jueves en la calle Bilbao de València, que presuntamente había huido este sábado en un vehículo tras el robo de un móvil en un parque de la calle Ministro Luis Mayans con Almassora de València.

Según han informado fuentes municipales, la Policía Local fue alertada sobre las 23.00 horas de este sábado del robo de móvil en un parque de la calle Ministro Luis Mayans con Almassora de València.Tras recibir la declaración de la víctima, otra patrulla inmovilizó a la altura de la avenida Primado Reig el vehículo en el que habían supuestamente escapado los presuntos implicados en el robo.

Tras las correspondientes identificaciones y la recuperación del material robado, los efectivos policiales detuvieron a los dos hombres que, según las mismas fuentes, habían participado también en la pelea de la calle Bilbao del jueves.

La Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidia denunció el pasado jueves en su cuenta de la red social X una nueva "batalla campal" en Sant Antoni entre jóvenes que se agredían entre ellos mismos con piedras y afectaban así el tránsito peatonal en la calle.

Este hecho que, según la entidad, no era "la primera vez" que sucedía ya que "en junio del año pasado hubo un conflicto similar, con piedras, cuchillos y a mitad de tarde, incluso con vecinos de por medio", indicaban en otro mensaje publicado en la misma red social.