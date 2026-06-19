Detenidos ocho butroneros responsables de cuatro robos con fuerza

Operación de butrones - OPC

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación AGAMEDES, a un grupo de butroneros como presuntos responsables de cuatro robos con fuerza, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación se inició hace casi dos años, en julio de 2024, cuando se denunció el robo mediante butrón perpetrado por cinco personas encapuchadas, con guantes e, incluso, transmisiones --estilo walkie-talkie--.

Un total de 23 días después se produjo otro robo con idéntico 'modus operandi' en la misma empresa en que se apoderaron de varios rodillos textiles de aluminio pesados de gran coste económico. Al parecer, para efectuar el golpe sustrajeron tres furgonetas y un camión que han sido recuperadas durante la investigación en los municipios de residencia de los ahora detenidos: Paterna, Manises y Pobla de Farnals.

Volvieron a intentar perpetrar el golpe en otras dos ocasiones en la misma empresa: una vez un año más tarde, sin éxito, y otra vez en 2025, consumado.

La gran especialización delictiva y su "profesionalidad" en el delito dificultaron enormemente la investigación, pero permitieron la obtención de abundante información que permitió, cuando sucedió otro hecho similar el pasado 13 de marzo en Moixent. Allí se apoderaron de varias bobinas de cobre de alta velocidad y fueron posteriormente detenidos en una operación conjunta con Policía Nacional.

Conforme se fue identificando a los miembros de la organización delictiva y sus roles y operativa, se fue comprobando que todos ellos tenían antecedentes judiciales y/o policiales por hechos semejantes también en otros cuerpos policiales.

Finalmente, entre el pasado 27 de mayo y el 3 de junio fueron detenidos en Paterna, Manises y Pobla de Farnals ocho hombres españoles de entre 21 y 53 años a los que se les imputan varios delitos de robo con fuerza, robo de uso de vehículos y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Xàtiva, junto con otras unidades de la Compañía de Xàtiva. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent Plaza número 02.