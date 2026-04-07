Detenidos un padre y su hijo como presuntos responsables de una plantación de marihuana en Sax (Alicante)

Plantación de marihuana desmantelada en Sax (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un padre de 62 años y a su hijo de 31 como presuntos responsables de una plantación de marihuana que los agentes del instituto armado han desmantelado en el municipio alicantino de Sax.

La operación se inició a través del Área de Investigación del puesto de esta localidad, tras recibir diversas quejas por continuos cortes de suministro eléctrico y subidas de tensión en una calle de la población.

En una primera fase, los agentes localizaron la vivienda en la que se detectó un consumo eléctrico ocho veces superior al contratado. Tras identificar al titular del inmueble, se comprobó que, aunque no residía de forma habitual en el domicilio, acudía con frecuencia, ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

En el transcurso de la investigación, y con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), se confirmó la existencia de una elevada temperatura en el interior de la vivienda, un indicio compatible con una posible plantación 'indoor' de marihuana.

La Guardia Civil ha apuntado que las vigilancias realizadas permitieron determinar que una segunda vivienda, muy próxima a la investigada, presuntamente era utilizada para labores logísticas relacionadas con la plantación.

REGISTROS

El pasado 25 de marzo, una vez identificados los supuestos responsables, se procedió a la entrada y registro de ambos inmuebles, actuación en la que también participaron el Equipo ROCA de la Compañía de Ibi y la Policía Local de Sax.

Durante los registros, los agentes intervinieron 476 plantas de marihuana, 600 gramos de esta droga envasada al vacío, un machete de grandes dimensiones y diverso material destinado al pesaje y envasado de la sustancia.

Asimismo, fueron detenidos los presuntos responsables y titulares de las viviendas. Los investigadores también constataron que ambos inmuebles contaban con un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que habría provocado alteraciones en el suministro de la zona.

Los arrestados, que están acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, han quedado en libertad a la espera de juicio. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena se ha hecho cargo de la instrucción judicial.