Detenidos por robar joyas a ancianos en plena calle en Alfafar, Catarroja, Albal y Benetússer

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, pareja sentimental, como autor y cooperadora necesaria de los robos de joyas cometidos a personas de avanzada edad en las localidades valencianas de Alfafar, Catarroja, Albal y Benetússer, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La Operación 'VARIANT' comenzó tras la interposición de la primera denuncia, en la que una mujer de 75 años manifestó haber sido sorprendida en Alfafar por un hombre que se bajó de una motocicleta, conducida por otro sujeto, mientras ella caminaba por la calle y, mediante un tirón, le sustrajo el collar que portaba, valorado en 3.000 euros.

Pocos días después, se recibió la denuncia de un hombre de 70 años que afirmó que, mientras se encontraba caminando por Catarroja, un hombre pasó corriendo por detrás y agarró el cordón de oro que portaba, huyendo después del lugar en una motocicleta donde le esperaba otra persona.

Diez días después, se recibió la denuncia de una mujer de 73 años que manifestó que, mientras caminaba a su domicilio en Albal, una persona pasó junto a ella y, mediante un tirón, le sustrajo la cadena de oro que portaba junto a un crucifijo y otras dos medallas. El autor huyó en una motocicleta que conducía otra persona.

Aproximadamente diez días después, los agentes recibieron la denuncia de otro hombre de 88 años que aseveró que, al regresar a su domicilio en Benetússer, un hombre se bajó de una motocicleta conducida por otro y le robó mediante un tirón la cadena y la medalla de oro que portaba. Con la colaboración de la Policía Local de Albal, se logró la identificación de la motocicleta usada por los detenidos.

Además, algunos de los denunciantes pudieron reconocer a sus asaltantes. Finalmente, los agentes identificaron a la propietaria de la motocicleta y a su pareja sentimental. Fueron detenidos en Puerto de Sagunto: la mujer, de 33 años y nacionalidad colombiana, como presunta cooperadora necesaria, y el hombre, de 36 años y misma nacionalidad.

Se les atribuyen cuatro delitos de robo con violencia. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto principal de Alfafar. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja.