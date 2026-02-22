Detenidos tres jóvenes por varios robos con violencia, fuerza y hurtos en la Vega Baja

Imagen de una de las grabaciones aportadas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Morcar26, ha procedido a la detención de tres varones, de 19 a 29 años, por presuntamente robar en la Vega Baja, en Alicante. La investigación comenzó a finales de 2025, tras detectarse varios hurtos en vehículos en Almoradí y dos robos con fuerza en establecimientos de hostelería en Algorfa.

Ante la reiteración y la gravedad de los hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal de Almoradí se hizo cargo de las investigaciones. El análisis detallado de las imágenes captadas por cámaras de seguridad --tanto de los locales afectados como de la vía pública-- permitió comprobar que los autores eran los mismos en todos los delitos investigados, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Además, los sospechosos eran conocidos por los agentes por antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y las personas. La localización de los investigados resultó compleja, ya que no tenían domicilio conocido. Durante este periodo se produjeron nuevos delitos de características similares, que volvieron a ser atribuidos a los mismos individuos.

Entre los episodios más graves destacan dos robos con violencia ocurridos en Almoradí; en uno de ellos, la víctima, un hombre que caminaba con muletas, fue agredido para robarle el teléfono móvil, sufriendo una fractura de tibia. En otro caso, un joven fue amenazado con una navaja para que entregara el patinete eléctrico en el que circulaba.

Los días 7 y 8 de febrero se llevó a cabo la fase final de la operación, que culminó con la detención de los tres sospechosos en el casco urbano de Almoradí. Tras pasar a disposición judicial, los detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, ya que en uno de los casos varios vecinos lograron retener a uno de los presuntos autores hasta la llegada de los agentes. Asimismo, algunas grabaciones aportadas por particulares fueron determinantes para la identificación.

Del mismo modo, cabe destacar la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí, cuyos agentes participaron activamente en la detención de los presuntos autores.