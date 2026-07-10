Detenidos 6 ultras del CD Castellón por la agresión a un aficionado del Almería

Detenidos 6 ultras del Frente Orellut por la agresión a un aficionado del UD Almería - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a seis personas pertenecientes al grupo de ultras 'Frente Orellut' por su supuesta implicación en la agresión a un aficionado del UD Almería el pasado 9 de junio tras la finalización de un partido de fútbol, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Tras el evento deportivo, que enfrentó a la Unión Deportiva Almería contra el Club Deportivo Castellón, que tuvo lugar en el UD Almería Stadium, en un establecimiento próximo al estadio, un aficionado de la UD Almería fue rodeado, intimidado y agredido por varios aficionados ultras del CD Castellón.

La víctima tuvo que huir a la carrera hacia el estadio, donde fue asistida por varias dotaciones policiales y pudo identificar al presunto grupo de ultras 'Frente Orellut', que anteriormente habían causado desórdenes públicos y entre los que se encontraba el presunto agresor.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Castellón y Almería ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con el apoyo el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND).

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la 'Operación Kastali', que ha logrado identificar a los supuestos autores culminando con su detención.

Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado por parte del titular del juzgado la medida cautelar de orden de alejamiento del Estadio Skyfi Castalia en horas previas, durante y posteriores durante cualquier encuentro deportivo, así como orden de alejamiento en los mismos términos de los estadios donde dispute un partido el CD Castellón ya sea oficial o amistoso.