Dimite la concejala de Alicante Rocío Gómez tras la polémica sobre la adjudicación de viviendas públicas

La concejala Rocío Gómez anuncia su dimisión - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. La edil asegura que da este paso para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Se trata de la segunda renuncia relacionada con estos hechos, ya que también este viernes se ha conocido que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, ha dimitido de su cargo.

Las dimisiones se producen después de que este asunto haya centrado el debate político en el pleno ordinario de enero, tras haber publicado 'Información' que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), hacía hoy mismo un "llamamiento" a que "se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales" y se ha mostrado "convencido" de que esa petición la van a recoger "la Generalitat" y "el Gobierno de España". También ha mostrado "máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades". "Caiga quien caiga, sea lo que sea", ha apostillado.

En un comunicado difundido esta tarde por el consistorio, se anuncia que la edil Rocío Gómez --que se encuentra actualmente de baja por maternidad-- renuncia a su puesto y en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

La concejala ha decidido apartarse del cargo para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".