Diputació de València instala un sistema de protección dunar en 16 playas de la provincia

Una de las protecciones - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha instalado un sistema de protección dunar en 16 playas de la provincia para "garantizar la adecuada gestión y preservación de este recurso natural de nuestro litoral, fundamental para su equilibrio ecosistémico y, a la vez, de gran valor paisajístico", según ha explicado el diputado de Turismo de la corporación, Pedro Cuesta.

La acción ha supuesto la actuación en más de 6.500 metros lineales, entre la colocación de nuevas talanqueras (postes de madera con cuerdas que se instalan entre las dunas y la playa para limitar el acceso) y la recolocación y el enderezamiento de otras ya existentes, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Además se han instalado carteles informativos en puntos "estratégicos" de las dunas protegidas en cada playa (en castellano, valenciano e inglés), que hacen referencia a la importancia ecológica de este entorno y la financiación europea del proyecto, que ha ascendido a un total de 74.950 euros, IVA excluido.

Todo ello se ha realizado con la autorización y colaboración de la Demarcación de Costas de la Comunitat Valenciana. La corporación provincial ha llevado a cabo esta acción mediante el desarrollo de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y subvencionadas con cerca de seis millones de euros de fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

Las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) representan intervenciones de carácter horizontal y de ámbito supra local que contribuyen a completar, relacionar o cohesionar entre sí las acciones en destino de cada comunidad autónoma. El programa ACD de la Diputación, que la corporación gestiona a través del área de Turismo, se centra en la gestión sostenible de flujos turísticos y tiene el agua como recurso vertebrador del territorio de la provincia, de ahí esta actuación en las playas valencianas.

El nuevo sistema de protección dunar se ha instalado en las playas de El Brosquil, Cap Blanc, Los Olivos y Sant Llorenç, en Cullera; Nord de la Gola del Rei, Mareny de Barraquetes, Bega de Mar y Mareny Blau, en El Perelló-Sueca; playa de Meliana; la playa urbana y La Goleta, en Tavernes de la Valldigna; y Terranova-Burguera, Pau Pi, Aigua Blanca, San Fernando y Devesses-Bassetes, en Oliva.

"Las dunas son la principal defensa de las playas, un sistema natural vivo y frágil que, a la vez, incrementa su belleza y atractivo de cara a sus potenciales usuarios, por lo que es de vital importancia protegerlas y preservar su conservación", ha explicado Pedro Cuesta.

Las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) de la provincia se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España para modernizar y mejorar la competitividad de la economía española y transformar el sector turístico, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, y el posterior Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino (PTSTD) Comunitat Valenciana que lo desarrolla a través de las entidades locales y las tres diputaciones provinciales, con las citadas ACD, cuyo presupuesto asciende a un total de 5.769.198,15 euros.

"Las ACD refuerzan, en conjunto, el compromiso de la institución con las necesidades reales actuales de nuestros municipios en el ámbito turístico, fomentando la cohesión, la innovación y la sostenibilidad de sus recursos", ha manifestado el diputado de Turismo.