La Diputación de Alicante crea una unidad para "ayudar" a ayuntamientos en planificar y tomar decisiones

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ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha informado este viernes de la puesta en marcha la Unidad de Inteligencia Económica y Territorial, cuyo objetivo es "ayudar" a los ayuntamientos de la provincia en la planificación y toma de decisiones.

Este nuevo servicio, vinculado al área de Desarrollo Económico, se completará con la creación de la Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

"Desde la Diputación de Alicante impulsamos una iniciativa estratégica orientada a mejorar la planificación pública y a fortalecer el desarrollo económico equilibrado de la provincia aportando a los consistorios, desde la inteligencia territorial, el pensamiento estratégico y la prospectiva, información precisa y útil para conocer mejor el entorno, los riesgos o las oportunidades que se presentan y tomar así decisiones más eficaces", ha apuntado el presidente Toni Pérez.

El máximo representante de la institución ha destacado la "conveniencia" de este tipo de herramientas "ante una realidad cada vez más compleja, cambiante y competitiva", tras lo que ha añadido: "La Diputación reafirma su compromiso con los municipios y con la modernización de la gestión pública y un desarrollo económico sostenible, innovador y alineado con los restos del futuro".

NUEVO SERVICIO

El nuevo servicio, bajo el lema 'El conocimiento da poder a la decisión', se basa en experiencias nacionales e internacionales que "avalan la aplicación de metodologías de inteligencia en el ámbito local para favorecer la creación de empleo, la generación de riqueza y el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles", según la institución provincial.

Como "complemento" a esta iniciativa, la Diputación también impulsará la Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante, "una red de colaboración estable entre ayuntamientos, agentes de desarrollo local, entidades públicas y sectores productivos para intercambiar y compartir conocimiento, metodologías y buenas prácticas, generando economías de escala y reforzando las oportunidades de desarrollo de cada municipio".

Según la administración provincial, "más de 300 profesionales del ámbito público local, previamente formados en inteligencia territorial, pensamiento estratégico y prospectiva", participarán en esta comunidad.

La Diputación ha explicado que está previsto celebrar el próximo 2 de junio una jornada en el Palacio Provincial para presentar estas nuevas herramientas a los municipios de la provincia de Alicante.