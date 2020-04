Diputación de Alicante pide al Gobierno que le autorice a suprimir el tramo de IAE provincial ante el coronavirus

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha iniciado los trámites para solicitar al Gobierno de España que le autorice a cancelar el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas, cooperativas y autónomos de la provincia. El objetivo de la Diputación es ayudar a las empresas a hacer frente a los efectos económicos del coronavirus.

Esta medida que, según la institución provincial "nunca anteriormente se había adoptado", beneficiaría a 8.500 empresas y autónomos de la provincia. En total, según cálculos de la Diputación, las empresas se ahorrarían, en conjunto, unos 4,5 millones de euros, una cantidad que dejaría de ingresar la Diputación de Alicante. La decisión ha sido consensuada por el equipo de Gobierno --PP y Ciudadanos--.

El presidente de la institución, Carlos Mazón, ha explicado que la Diputación tiene intención de renunciar, de forma extraordinaria, a este recargo del IAE, que es de aplicación voluntaria: "Con el objetivo de que nuestro tejido empresarial pueda ver reducida la presión fiscal y tributaria en un momento tan crítico para la economía por los devastadores efectos de la crisis del COVID-19".

"Es el momento de tomar medidas para la supresión directa de impuestos", ha considerado Mazón, que ha añadido: "Con este esfuerzo, queremos ayudar a nuestras empresas y a autónomos a afrontar esta situación en mejores condiciones para que puedan así, en la medida de lo posible, continuar con su actividad productiva y mantener los puestos de trabajo".

Para ello, la Diputación ha señalado que el presidente remitirá este mismo miércoles una carta a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, solicitando autorización para la supresión de este recargo. "Si la Diputación recibiera la autorización ministerial en forma de real decreto ley, se suspenderá la emisión de este cobro, previsto a partir del 27 de julio", ha explicado.

En este sentido, el presidente ha reclamado una respuesta "inmediata" y ha apuntado: "No concibo un no por respuesta, porque es una medida que no afecta a las arcas del Gobierno ni a las de la Generalitat, ya que únicamente es un esfuerzo presupuestario de la Diputación de Alicante para rebajar la carga fiscal de los alicantinos".

La suspensión del recargo provincial del IAE es una de las propuestas que el presidente alicantino ha abanderado ante los presidentes de otras diputaciones españolas para ayudar al tejido empresarial y económico del país. El porcentaje de recargo provincial que aplica la institución alicantina es "el más pequeño de la Comunitat Valenciana y uno de los más bajos del país".

La iniciativa ha sido planteada en los contactos que Mazón viene manteniendo de forma permanente con el presidente de la patronal alicantina, Perfecto Palacio, para estudiar distintas iniciativas que contribuyan a acelerar la recuperación económica de los sectores productivos de la provincia.