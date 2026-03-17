La Diputación de Castellón abre convocatoria para que ayuntamientos definan el destino de 32 millones del Plan Impulsa

Junta de Gobierno de la Diputación de Castellón - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón abre la convocatoria para que los ayuntamientos de la provincia definan el destino de los 32,5 millones de euros del Plan Impulsa.

La Junta de Gobierno celebrada este martes ha aprobado la convocatoria que regirá la concesión de subvenciones del Plan Provincial de Obras y Servicios Diputación Impulsa para los ejercicios 2026-2027.

"Damos un paso más en un plan destinado a resolver las demandas de los alcaldes, alcaldesas y ciudadanos y que todos ellos, vivan donde vivan, cuenten con los mismos servicios y tengan las mismas oportunidades", ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en un comunicado.

Con ese objetivo de dar la mayor y mejor respuesta a las necesidades de los municipios, y que el conjunto de la provincia sea competitiva y cuente con las mismas oportunidades y servicios, el presente plan se ha configurado a través de la escucha activa que practica el Gobierno Provincial "para seguir con el compromiso de atender de manera ágil y eficaz las necesidades de los 135 municipios", ha incidido la dirigente provincial.

En este punto recordar que el Plan Impulsa de la Diputación de Castellón responde a las necesidades reales de los 135 municipios ya que su aprobación inicial no ha recibido ninguna alegación.

Y a través de esa escucha activa que practica el Gobierno Provincial, el presente plan contempla una serie de mejoras. En primer lugar resaltar que el Plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027 contempla la mayor inversión de la historia de la institución provincial al sumar 783.940 euros, hasta alcanzar los 32,5 millones de euros.

En segundo lugar destacar que el plan contempla más libertad puesto que se mantiene la opción de destinar una parte a gasto corriente y la otra a obra. En este punto, incidir en que los ayuntamientos podrán destinar un máximo del 40% del importe asignado a gasto corriente, siendo el 60% el mínimo exigible a destinar para obras. Asimismo, y atendiendo las necesidades y demandas que llegan de los municipios, se podrá reinvertir la baja de una obra en el momento de su adjudicación.

En tercer lugar, el Plan Impulsa contempla menos burocracia al facilitar todos los trámites para que todos los municipios puedan beneficiarse de dicho plan. Asimismo, se amplía el plazo para solicitar cambios de los servicios hasta el 30 de octubre de cada anualidad, una ampliación a destacar ya que en el anterior plan este plazo se estableció hasta el 30 de junio.

La presidenta de la Diputación ha resaltado el Plan Impulsa como motor de desarrollo y progreso en los 135 municipios de la provincia y, como ha expresado, "es un plan con el que logramos atender las necesidades de los 135 municipios de la provincia de manera real y efectiva, mejorando infraestructuras y garantizando servicios de calidad para nuestros vecinos y vecinas".

ESCUCHA "ACTIVA Y REAL"

El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, también ha querido destacar la escucha "activa y real" y, al respecto, en noviembre del 2025 mantuvo reunión con alcaldes, alcaldesas y concejales de la provincia para explicar todas las novedades del Plan bienal. "Desde el Gobierno Provincial acompañamos a los ayuntamientos desde el inicio y durante todo el proceso para poder sacar el 100% de provecho de este plan", ha subrayado Héctor Folgado.

El vicepresidente provincial ha informado que tras la aprobación de la convocatoria y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se procederá a la apertura del plazo de presentación de solicitudes que será de un mes a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP